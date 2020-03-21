Глава РПЛ: "Нельзя играть без зрителей"

Теги рплсергей прядкин

Глава РПЛ: "Нельзя играть без зрителей"

Глава РПЛ Сергей Прядкин высказался на тему возможного проведения игр чемпионата без зрителей.

"Игры без болельщиков - это самая крайняя мера. Разумеется, футбол - это игра для зрителей, а ограничения ударяют по всем фанатам. Нельзя играть без зрителей.

Все клубы также считают, что на матчах должны быть болельщики. На данный момент мы не рассматриваем вариант проведения матчей при пустых трибунах", - заявил Прядкин.

Читайте также: Прядкин не исключил досрочное завершение сезона РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

АПЛ может отказаться от одного места в Лиге Европы

АПЛ может отказаться от одного места в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов