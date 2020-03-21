Глава РПЛ: "Нельзя играть без зрителей"
Глава РПЛ Сергей Прядкин высказался на тему возможного проведения игр чемпионата без зрителей.
"Игры без болельщиков - это самая крайняя мера. Разумеется, футбол - это игра для зрителей, а ограничения ударяют по всем фанатам. Нельзя играть без зрителей.
Все клубы также считают, что на матчах должны быть болельщики. На данный момент мы не рассматриваем вариант проведения матчей при пустых трибунах", - заявил Прядкин.
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