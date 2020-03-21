Партей задумался над уходом из "Атлетико"
Хавбек "Атлетико" Томас Партей может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает AS, 26-летний футболист задумался над сменой клуба и готов рассмотреть предложения от других клубов.
Соглашение Партея с клубом рассчитано до лета 2023 года. "Атлетико" хочет продлить контракт с футболистом, но переговоры пока зашли в тупик.
В текущем сезоне Партей провел 35 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.
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|Севилья
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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|14
|20
|Эспаньол
|20
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