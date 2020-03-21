Партей задумался над уходом из "Атлетико"

Теги томас партейатлетико мадрид

Партей задумался над уходом из "Атлетико"

Хавбек "Атлетико" Томас Партей может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, 26-летний футболист задумался над сменой клуба и готов рассмотреть предложения от других клубов.

Соглашение Партея с клубом рассчитано до лета 2023 года. "Атлетико" хочет продлить контракт с футболистом, но переговоры пока зашли в тупик.

В текущем сезоне Партей провел 35 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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