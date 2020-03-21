"Милан" нашел замену Ибрагимовичу

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Football Italia, "россонери" видят в 26-летнем поляке замену Златану Ибрагимовичу, если швед решит покинуть клуб летом.

Отметим, что в услугах Милика также заинтересованы "Атлетико" и "Интер".

Соглашение игрока с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Милика 12 забитых мячей в 22 играх.

Читайте также: "Милан" готовит предложение по Фекиру. | http://soccernews.ru