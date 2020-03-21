"Милан" нашел замену Ибрагимовичу
Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик попал в сферу интересов "Милана".
Как сообщает Football Italia, "россонери" видят в 26-летнем поляке замену Златану Ибрагимовичу, если швед решит покинуть клуб летом.
Отметим, что в услугах Милика также заинтересованы "Атлетико" и "Интер".
Соглашение игрока с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Милика 12 забитых мячей в 22 играх.
Читайте также: "Милан" готовит предложение по Фекиру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
Кокорину подарили кроссовки стоимостью более миллиона рублей
-
АПЛ может отказаться от одного места в Лиге Европы
-
Агент Чалова рассказал, почему зарубежные клубы не хотят брать российских игроков
-
"Милан" нашел замену Ибрагимовичу
-
Партей задумался над уходом из "Атлетико"
-
Козел-талисман "Кельна" впервые в истории дал потомство
-
"Матч ТВ" начнет транслировать еще один чемпионат
-
Глава РПЛ: "Нельзя играть без зрителей"
-
Макманаман: "Холанду не стоит спешить менять клуб"
-
Manchester Evening News составила рейтинг худших трансферов "Манчестер Юнайтед" после ухода Фергюсона
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Година
-
Прядкин: "Российские клубы побаиваются в еврокубках, мы ещё вернёмся на ведущие позиции"
-
"Реал" готов продать Милитао
-
Хавбек ЦСКА Кучаев рассказал, чем занимается на карантине
-
2
"Барселона" дважды упускала возможность купить Лаутаро Мартинеса
-
"Спартак" поздравил главу МИД России Лаврова с юбилеем
-
1
Прядкин не исключил досрочное завершение сезона РПЛ
-
1
"Барселона" не может позволить себе зарплату Алабы
-
Прядкин назвал новую дату возобновления РПЛ
-
Ибрагимович напомнил о сборе средств на борьбу с коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16