Футболисты в чемпионате Беларуси вышли на матч в специальных майках в поддержку борьбы с коронавирусом
Игроки белорусских "Руха" и "Энергетика-БГУ" поддержали борьбу с коронавирусом.
Как сообщает "Прессбол", футболисты команд вышли на игру в специальных футболках, на которых на английском языке написано: "Мы молимся за весь мир".
Напомним, что Беларусь - единственная европейская страна, не отменившая национальные турниры.
Отметим, что на данный момент в Беларуси зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом.
Читайте также: Радимов предложил сыграть следующий розыгрыш РПЛ в один круг. | http://soccernews.ru
главное
-
Роналду закупил аппаратуру для медучреждений Мадейры
-
В АПЛ назвали возможную дату возобновления сезона
-
Футболисты жалуются в FIFPro из-за снижений зарплаты
-
В Серии А определят чемпиона, даже если сезон не будет завершен
-
Менеджер из Бундеслиги заявил, что "Барселона" - первый топ-клуб, который может обанкротиться
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 марта
-
Вейналдум назвал самого трудного оппонента в карьере
-
Футболисты в чемпионате Беларуси вышли на матч в специальных майках в поддержку борьбы с коронавирусом
-
1
Роналду приобрел новый Bugatti
-
1
"Барселона" определилась с позицией по будущему Видаля
-
Глушаков рассказал о своих целях
-
"Ювентус" может предложить "Манчестер Юнайтед" обмен игроками
-
Определился фаворит в борьбе за Кулибали
-
"Боруссия" ждет торгов по трансферу Санчо
-
Роналду закупил аппаратуру для медучреждений Мадейры
-
1
Сетьен рассказал, чем занимается на карантине
-
"Атлетико" хочет увеличить клаусулу Партея
-
2
Месси выступает против продажи Видаля
-
В "Баварии" высказались о слухах об обмене Алабы на Сане
-
1
"Реал" приостановил подготовку к трансферному окну
-
В АПЛ назвали возможную дату возобновления сезона
-
Нойер определился со своим будущим
-
1
Футболисты жалуются в FIFPro из-за снижений зарплаты
-
1
"Ювентус" предложит Марсело контракт на четыре года
-
ПСЖ приготовил предложение для Кулибали
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18