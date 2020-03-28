Футболисты в чемпионате Беларуси вышли на матч в специальных майках в поддержку борьбы с коронавирусом

Игроки белорусских "Руха" и "Энергетика-БГУ" поддержали борьбу с коронавирусом.

Как сообщает "Прессбол", футболисты команд вышли на игру в специальных футболках, на которых на английском языке написано: "Мы молимся за весь мир".

Напомним, что Беларусь - единственная европейская страна, не отменившая национальные турниры.

Отметим, что на данный момент в Беларуси зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом.

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