Вейналдум назвал самого трудного оппонента в карьере

Теги ливерпульджорджиньо вейналдумандрес гуардадо

Вейналдум назвал самого трудного оппонента в карьере

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум назвал своего самого сложного соперника.

"Это Андрес Гуардадо. На Чемпионате Мира 2014 года мы играли против Мексики, было очень жарко, а он как раз был моим оппонентом. Тогда было правда жарко, однако он постоянно бежал! Было сложно его остановить, он отличный игрок.

Он отлично работал с мячом. Против него был сложно играть. Однако мы все равно победили в той игре", - приводит слова Вейналдума Goal.com.

Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. В этом сезоне он провел 38 игр, в которых забил пять голов.

Читайте также: "Ливерпуль" готовит новый контракт для Вейналдума. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 марта

Главные новости дня: 27 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов