Вейналдум назвал самого трудного оппонента в карьере

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум назвал своего самого сложного соперника.

"Это Андрес Гуардадо. На Чемпионате Мира 2014 года мы играли против Мексики, было очень жарко, а он как раз был моим оппонентом. Тогда было правда жарко, однако он постоянно бежал! Было сложно его остановить, он отличный игрок.

Он отлично работал с мячом. Против него был сложно играть. Однако мы все равно победили в той игре", - приводит слова Вейналдума Goal.com.

Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. В этом сезоне он провел 38 игр, в которых забил пять голов.

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