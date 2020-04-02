Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca

Читатели мадридского издания Marca признали нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду лучшим игроком всех времен.

Португалец победил в голосовании, набрав 246 тысяч голосов. Второе место досталось форварду "Барселоны" Лионелю Месси, за которого проголосовали 209 тысяч человек.

Третье место занял бразилец Роналдо, а четвертое - Диего Марадона.

Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", в то время как Месси выигрывал награду шесть раз.

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