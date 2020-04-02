Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca

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Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca

Читатели мадридского издания Marca признали нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду лучшим игроком всех времен.

Португалец победил в голосовании, набрав 246 тысяч голосов. Второе место досталось форварду "Барселоны" Лионелю Месси, за которого проголосовали 209 тысяч человек.

Третье место занял бразилец Роналдо, а четвертое - Диего Марадона.

Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", в то время как Месси выигрывал награду шесть раз.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Подгоняйте Эйбар, я выезжаю! © Лионель Картон Месси

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Обладатель трёх "Золотых мячей" экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен, поделился мнением о сравнениях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. — "Роналду - замечательный футболист, однако те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или лукавят. Лео уникальный игрок. Такие как он появляются в футболе раз в 50 или 100 лет. Он был рожден гением. ___ Даже тупой заднеприводной троль "SOCCER NEWS" Первоклашка с крутым нравом, добавил Марко ван Бастен, что картонный португальский лидер выжил из Юветуса классного тренера Аллегри, благодаря которому Ювентус за 5 лет выиграл: 5 титулов Чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, и 2 Суперкубка Италии, только потому, что Аллегри не доверял этому инвалиду всех Отечественных войн бить пенальти. (с)

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Не удивлен... Криштиану - это совсем другой уровень, он будет лучшим в любой команде мира! Сколько же раз он это уже доказал. Чемпион: Англии-Испании-Италии, 5-й обладатель ЛЧ, 2 трофея со средненькой сборной - человек ЛЕГЕНДА! Без сомнение лучший игрок своего поколение - минимум! Лео же, обычный тепличный хлюпик, который ничего собой не представляет за стенами Камп Ноу (да и то, потому что судьи про плачены + на него пахаёт вся команда), при все этом, картонный лидер постоянно топит клуб/сборную, даже ссаной Копы выиграть не может (а она ведь по уровню равна кубку Гампера) Мда... летом пора выдворить эту метровую чепуху из команды!

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Даже мой клон-дурачОк офигел от того, как это Месси на этом сайте смог даже в финал пролезть )))))

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Карлыч69
Карлыч69

Кто бы сомневался, что матритская помойка Марса, поставит гея на первое место. Интересно, но они хоть знают сколько "Золотых бутс" получил Месси, а сколько петушок с хохолком?

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lesnovsky

Поставить мадридскому изданию лидера извечных соперников на второе место да еще и с мизерным отрывом - это нечто... В этом мире лицемерия и лжи я начинаю уважать Marca... Ну а дрыг-нога в шоке... Он-то расчитывал, что Месси будет ниже даже Ди Стефано... Туринское и португальское чмо..

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