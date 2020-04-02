Уткин о Дзюбе: "Украл деньги в раздевалке, увел жену у друга, но для вас все равно герой"

Журналист Василий Уткин ответил на критику форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Артем сказал, что слышал как я выступаю в кафе и на вокзалах. Как на это можно ответить по существу? И вообще, что за неуважение к тем, кто комментирует в кафе? Я уже давно таким не занимался, утратил интерес к этой профессии, однако комментарий в пабе - это скорее стенд-ап. Для Дзюбы это что-то сродни попрошайничества. Как будто человек комментирует на паперти.

Самое большее меня удивляет ваша искренняя любовь к нему. Он начал карьеру с того, что украл деньги в раздевалке, потом увел жену у друга, но для вас он все равно герой.

Вспомните как он спровоцировал ситуацию, когда пострадало много болельщиков из-за того, что его кто-то оскорбил с трибуны. Он, видите ли, обиделся и пожаловался в МВД. С ума сойти.

И это капитан сборной России. Из-за него фанат "Спартака" не имеет права посещать футбол. Так почему не наказали всю трибуну? Слабо? А Дзюба даже не пытался никому помочь, хотя мог попросить о снисхождении.

Тот период, когда к Дзюбе приносили чуть ли не грудных детей на фото, это спланированная акция. Хорошая пиар-акция. Это постановка, а вы ведётесь.

Почему я прочитал Канделаки стихи, а Дзюбе нет? Если бы я это сделал, то оскорбил бы его: выходит, я бы подумал, что он их поймет. Он рифму не воспринимает, а я пытаюсь быть доходчивым", - заявил Уткин.

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