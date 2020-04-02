Уткин о Дзюбе: "Украл деньги в раздевалке, увел жену у друга, но для вас все равно герой"
Журналист Василий Уткин ответил на критику форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
"Артем сказал, что слышал как я выступаю в кафе и на вокзалах. Как на это можно ответить по существу? И вообще, что за неуважение к тем, кто комментирует в кафе? Я уже давно таким не занимался, утратил интерес к этой профессии, однако комментарий в пабе - это скорее стенд-ап. Для Дзюбы это что-то сродни попрошайничества. Как будто человек комментирует на паперти.
Самое большее меня удивляет ваша искренняя любовь к нему. Он начал карьеру с того, что украл деньги в раздевалке, потом увел жену у друга, но для вас он все равно герой.
Вспомните как он спровоцировал ситуацию, когда пострадало много болельщиков из-за того, что его кто-то оскорбил с трибуны. Он, видите ли, обиделся и пожаловался в МВД. С ума сойти.
И это капитан сборной России. Из-за него фанат "Спартака" не имеет права посещать футбол. Так почему не наказали всю трибуну? Слабо? А Дзюба даже не пытался никому помочь, хотя мог попросить о снисхождении.
Тот период, когда к Дзюбе приносили чуть ли не грудных детей на фото, это спланированная акция. Хорошая пиар-акция. Это постановка, а вы ведётесь.
Почему я прочитал Канделаки стихи, а Дзюбе нет? Если бы я это сделал, то оскорбил бы его: выходит, я бы подумал, что он их поймет. Он рифму не воспринимает, а я пытаюсь быть доходчивым", - заявил Уткин.
Читайте также: Уткин послал Дзюбу на три буквы. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Еще два клуба РПЛ готовятся к сокращению зарплат
-
1
Два клуба АПЛ перебили предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу
-
"Аталанта" готова расстаться с Малиновским
-
"Динамо" ведет переговоры о сокращении зарплат игрокам
-
"Барселона" может изменить трансферную стратегию
-
"Бавария" вместо Сане может подписать Вернера
-
В России появится новый профессиональный клуб
-
Кака рассказал о худшем моменте в карьере
-
Уткин о Дзюбе: "Украл деньги в раздевалке, увел жену у друга, но для вас все равно герой"
-
1
Серхи Роберто: "Я пересматривал свой гол в ворота ПСЖ всю ночь"
-
"Валенсия" готовится к возобновлению тренировок
-
"Атлетик" может подписать хавбека "Баварии"
-
Гари Невилл: "Никогда не перешел бы в "Манчестер Сити" и "Ливерпуль"
-
Клопп сообщил "Ливерпулю" свою позицию по возможному трансферу Кейна
-
Смолов не разговаривал с Карпиным или Мостовым после перехода в "Сельту"
-
6
Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca
-
Алиев: "Поднимал руку на бывшую жену. Почему нет?"
-
Игроки "Балтики" пошли на понижение зарплат на 20%
-
"Аякс", ПСВ и АЗ настаивают на завершении сезона
-
Президент "Сампдории" высказался о возобновлении Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20