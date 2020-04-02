Кака рассказал о худшем моменте в карьере

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Кака рассказал о худшем моменте в карьере

Экс-игрок сборной Бразилии Кака назвал лучшие и худшие моменты в своей карьере.

"Не могу выделить один любимый момент, однако большинство из них произошли в "Милане": выигрыш Лиги Чемпионов в 2007 году и клубного чемпионата мира, а также получение "Золотого мяча" и награды лучшему футболисту года по версии ФИФА.

Что касается худшего момента, то это поражение от "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов 2005 года", - заявил Кака.

Напомним, что в том финале "Милан" побеждал с преимуществом в три гола, однако "Ливерпуль" сравнял счет и выиграл в серии пенальти.

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