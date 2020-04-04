Агент Хакими заявил, что игрок не продлевал контракт с "Реалом"

Теги реал мадридхакими ашрафборуссия дортмунд

Агент Хакими заявил, что игрок не продлевал контракт с "Реалом"

Алехандро Камано, агент защитника "Реала" Ашрафа Хакими, прокомментировал информацию о продлении соглашения с клубом.

"Для этого нет никаких оснований. Контракт с "Реалом" остался прежним и истечет в 2022 году. Нужно подождать. После того, как пройдет пандемия, мы вступим в переговоры с "Реалом" и "Боруссией", - приводит слова Камано Spox.

Напомним, что Хакими с лета 2018 года находится в аренде в дортмундской "Боруссии". За клуб он провел 65 матчей, забил 10 голов и отдал 17 ассистов.

Ранее сообщалось, что "Реал" подписал с игроком новый контракт до 2023 года.

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