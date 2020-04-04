Глеб высказался о возможном переезде Кокорина в Европу

Известный белорусский футболист Александр Глеб высказался об уровне РПЛ.

"Мне нравится российский чемпионат. У них много сильных команд и футболистов. Почему их игроки не стремятся в Европу? А зачем уезжать на меньшие деньги?

Кто может отправиться в Европу? Возможно, Миранчуки. В ЦСКА и "Краснодаре" много молодых перспективных игроков.

Кокорин? У него появился новый вызов. Он выходит и забивает. Получается, что хочет всем все доказать и пока у него выходит. Он способен вернуться на свой прежний уровень. Может и в Европу поедет, время у него еще есть", - заявил Глеб.

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