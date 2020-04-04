"Интер" готов продать двух футболистов, чтобы выручить средства для трансфера Кьезы

"Интер" ищет деньги для покупки вингера "Фиорентины" Федерико Кьезы.

По сведениям Football Italia, "нерадзурри" для выручки средств готовы продать Далберта и Раджу Наингголана. Ориентировочная стоимость Кьезы составляет 50 миллионов евро.

Отметим, что на данный момент Наингголан находится в аренде в "Кальяри", а Далберт - в "Фиорентине".

В текущем сезоне на счету Кьезы 7 голов и 5 ассистов в 26 играх.

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