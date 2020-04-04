Канделаки поздравила Карпина с рождением дочери

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Канделаки поздравила Карпина с рождением дочери

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на рождение дочери у наставника "Ростова" Валерия Карпина.

"У моего друга Валерия Карпина родилась пятая дочь. Сильный, харизматичный, талантливый и красивый мужчина, Валера дает путевку в жизнь невероятно красивым девочкам. Мои поздравления", - заявила Канделаки.

Ранее сообщалось, что у Карпина есть две дочери от первого брака, одна внебрачная и уже две в нынешнем браке с супругой Дарьей.

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