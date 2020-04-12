"Аталанта" повесила ценник на Иличича

"Аталанта" может пойти на продажу вингера Йосипа Иличича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб из Бергамо готов расстаться с 32-летним игроком за 30-35 миллионов евро. Однако в клубе все-таки надеются сохранить словенца в команде.

Иличич выступает за "Аталанту" с 2017 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2022 года, но также есть опция продления еще на один год.

В этом сезоне Иличич провел 29 игр, в которых отметился 21 голом и 9 ассистами.

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