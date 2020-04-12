"Барселона" оказала помощь больницам

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"Барселона" оказала помощь больницам

"Барселона" отправила помощь местным больницам, в которых помогают заразившимся коронавирусом.

Как сообщает сайт клуба, больницам были переданы 15 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты. Отмечается, что это только первая партия.

За все время в Испании было зафиксировано более 163 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что после 27 туров "Барса" лидирует в Примере, опережая "Реал" на два очка.

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