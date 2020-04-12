Сексуальная жена экс-игрока сборной Украины поучаствовала в новой фотосессии
Алла, супруга форварда "Бурсаспора" Евгения Селезнева, приняла участие в новой фотосессии.
Футболист женился на девушке в 2006 году и пара воспитывает сына Руслана.
Селезнев ранее выступал за "Шахтер", "Днепр", "Кубань", "Карабюкспор" и "Малагу".
Читайте также: Эффектная ведущая клубного телеканала "Ювентуса" восхитила фанатов страстным танцем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Интер" вступил в борьбу за хавбека "Атлетико"
-
"Лацио" может подписать сына Хаджи
-
Ндомбеле может покинуть "Тоттенхэм" из-за Моуринью
-
Роналду поздравил всех с Пасхой
-
БАТЭ на выезде разгромил "Минск"
-
2
Фердинанд поделился воспоминаниями о финале Лиги Чемпионов против "Барселоны"
-
Сексуальная жена экс-игрока сборной Украины поучаствовала в новой фотосессии
-
"Ренн" не хочет отпускать Камавинга в "Реал"
-
4
"Барселона" все-таки решила продать Гризманна
-
Президент "Брешии" не позволит команде играть в случае возобновления Серии А
-
2
Полузащитник "Реала" Кубо: "Месси - ориентир для меня"
-
"Барселона" оказала помощь больницам
-
Владелец "Фиорентины" заблокировал уход Кьезы в "Ювентус"
-
1
Розыгрыш Серии А может завершиться к 12 июля
-
"Арсенал" назвал условие, при котором футболистам клуба не будут сокращать зарплату
-
Ташуев сравнил чемпионаты Беларуси и России
-
"Аталанта" повесила ценник на Иличича
-
"Манчестер Сити" готов побороться за Лаутаро Мартинеса
-
1
Двукратная чемпионка мира провела силовую тренировку на 9-м месяце беременности
-
1
У Неймара может появиться 23-летний отчим
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13