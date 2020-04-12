Сексуальная жена экс-игрока сборной Украины поучаствовала в новой фотосессии

Теги евгений селезнёв

Сексуальная жена экс-игрока сборной Украины поучаствовала в новой фотосессии

Алла, супруга форварда "Бурсаспора" Евгения Селезнева, приняла участие в новой фотосессии.

Футболист женился на девушке в 2006 году и пара воспитывает сына Руслана.

Селезнев ранее выступал за "Шахтер", "Днепр", "Кубань", "Карабюкспор" и "Малагу".

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