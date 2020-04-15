"Ливерпуль" вспомнил жертв трагедии на "Хиллсборо"

"Ливерпуль" почтил память жертв трагедии, которая произошла 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо".

"31 год назад на "Хиллсборо" погибли 96 детей, женщин и мужчин. Мы помним обо всех пострадавших, и, в частности, о 96 болельщиках, о которых мы никогда не забудем", - заявили в пресс-службе клуба.

Напомним, что тогда во время игры с "Ноттингем Форест" на стадионе произошла давка, из-за которой погибло 96 фанатов.

После случившегося в Англии запретили стоячие места на стадионах.

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