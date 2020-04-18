"Минск" уступил "Руху", "Ислочь" переиграла "Славию"

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"Минск" уступил "Руху", "Ислочь" переиграла "Славию"

Представляем результаты матчей 5-го тура чемпионата Беларуси.

"Ислочь" - "Славия" Мозырь 2:1

Голы: Комаровский (пен), 63 - 1:0, Януш, 73 - 2:0, Нарх, 77 - 2:1

"Ислочь": Хаткевич, Концевой, Рыбак, Карпович, Стивен, Патоцкий, Цвейба, Макась (Краснов, 77), Комаровский, Януш (Холодинский, 87), Янсане.

"Славия" Мозырь: Барановский, Раевский, Тымонюк, Малькевич, Потапов, Котляров, Нарх, Жук, Костров, Сенько (Шевченко, 66), Василевич (Мельников, 58).   


"Рух" Брест - "Минск" 1:0

Гол: Седько, 47 - 1:0

"Рух": Нечаев, Гайдучик, Рахманов, Мигунов, Вильям, Андроник, Васильев, Седько (Морозов, 90), Гречихо, Петренко (Концевой, 78), Богомольский (Тихоновский, 59).

"Минск": Леонов, Рыжук, Залеский, Прищепа, Чаговец, Гурбан (Васильев, 58), Насибулин, Шрамченко, Яроцкий (Зинович, 90), Хващинский, Грибовский (Ролович, 65).

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