"Минск" уступил "Руху", "Ислочь" переиграла "Славию"
Представляем результаты матчей 5-го тура чемпионата Беларуси.
"Ислочь" - "Славия" Мозырь 2:1
Голы: Комаровский (пен), 63 - 1:0, Януш, 73 - 2:0, Нарх, 77 - 2:1
"Ислочь": Хаткевич, Концевой, Рыбак, Карпович, Стивен, Патоцкий, Цвейба, Макась (Краснов, 77), Комаровский, Януш (Холодинский, 87), Янсане.
"Славия" Мозырь: Барановский, Раевский, Тымонюк, Малькевич, Потапов, Котляров, Нарх, Жук, Костров, Сенько (Шевченко, 66), Василевич (Мельников, 58).
"Рух" Брест - "Минск" 1:0
Гол: Седько, 47 - 1:0
"Рух": Нечаев, Гайдучик, Рахманов, Мигунов, Вильям, Андроник, Васильев, Седько (Морозов, 90), Гречихо, Петренко (Концевой, 78), Богомольский (Тихоновский, 59).
"Минск": Леонов, Рыжук, Залеский, Прищепа, Чаговец, Гурбан (Васильев, 58), Насибулин, Шрамченко, Яроцкий (Зинович, 90), Хващинский, Грибовский (Ролович, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18