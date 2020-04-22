Агент Шатова отрицает договоренность с "Рубином"

Кахор Муминов, агент хавбека "Зенита" Олега Шатова, высказался о возможном переходе клиента в "Рубин".

"Мы вели переговоры с "Рубином" - как и с рядом других клубов, так как до истечения контракта Олега с "Зенитом" остается менее полгода. Мы обладаем правом вести переговоры с другими клубами.

Однако никаких решений о дальнейшей карьере Шатова не принималось", - заявил агент.

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