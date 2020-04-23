Дзюба вместе с супругой поучаствовали в челлендже Игнашевича
Форвард "Зенита" Артем Дзюба и его супруга Кристина приняли участие в челлендже Сергея Игнашевича.
В челлендже необходимо определить, кому из пары подходит то или иное утверждение, при этом они отвечают на вопросы с закрытыми глазами.
"Приняли участие в антистрессовой терапии от Сергея и Наташи Игнашевич", - написал Дзюба.
В этом сезоне на счету Дзюбы 15 голов и 12 ассистов в 28 играх.
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