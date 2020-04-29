В министерстве здравоохранения Италии оценили вероятность возобновления Серии А
Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери высказался о возможном возобновлении сезона в Серии А.
"На данный момент это кажется нереальным. Футбол это не теннис или "Формула-1". Футболисты будут контактировать друг с другом, поэтому существует риск заражения. Здоровье футболистов на первом месте", - приводит слова Силери Football Italia.
Напомним, что до приостановки лидером чемпионата был "Ювентус", опережающий "Лацио" на одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16