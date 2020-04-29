В министерстве здравоохранения Италии оценили вероятность возобновления Серии А

Теги серия а

В министерстве здравоохранения Италии оценили вероятность возобновления Серии А

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери высказался о возможном возобновлении сезона в Серии А.

"На данный момент это кажется нереальным. Футбол это не теннис или "Формула-1". Футболисты будут контактировать друг с другом, поэтому существует риск заражения. Здоровье футболистов на первом месте", - приводит слова Силери Football Italia.

Напомним, что до приостановки лидером чемпионата был "Ювентус", опережающий "Лацио" на одно очко.

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