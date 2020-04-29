"Сельта" выступает против возобновления Примеры

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"Сельта" выступает против возобновления Примеры

Руководство "Сельты" не хочет доигрывать чемпионат в случае возобновления сезона.

"Ла Лига приготовила список из футболистов, тренеров и персонала клубов, которые должны будут пройти обследование в ближайшее время. Уже сообщили о закупки трех тысяч тестов на коронавирус. Позиция президента "Сельты" бескомпромиссная. Сейчас в Виго сложное время, в городе и по всей стране острая нехватка тестов для больниц, свыше 200 тысяч заражeнных, люди гибнут на улицах.

И вместо помощи простым людям, Хавьер Тебас угрожает клубам. Пока "Сельта" не собирается делать громких заявлений, однако если начнется принуждение к доигрыванию, то клуб устроит масштабный протест. В "Сельте" не намерены доигрывать сезон, даже под угрозой технических поражений. Всем сейчас не до футбола", - заявил источник, близкий к клубу.

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