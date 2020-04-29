"Сельта" выступает против возобновления Примеры
Руководство "Сельты" не хочет доигрывать чемпионат в случае возобновления сезона.
"Ла Лига приготовила список из футболистов, тренеров и персонала клубов, которые должны будут пройти обследование в ближайшее время. Уже сообщили о закупки трех тысяч тестов на коронавирус. Позиция президента "Сельты" бескомпромиссная. Сейчас в Виго сложное время, в городе и по всей стране острая нехватка тестов для больниц, свыше 200 тысяч заражeнных, люди гибнут на улицах.
И вместо помощи простым людям, Хавьер Тебас угрожает клубам. Пока "Сельта" не собирается делать громких заявлений, однако если начнется принуждение к доигрыванию, то клуб устроит масштабный протест. В "Сельте" не намерены доигрывать сезон, даже под угрозой технических поражений. Всем сейчас не до футбола", - заявил источник, близкий к клубу.
Читайте также: В Испании определили возможную дату возобновления Ла Лиги. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" готов снизить стоимость Погба
-
"Спартак" принял решение о будущем Соболева
-
Селюк высказался о зарплате, которую "Локомотив" предлагает Николичу
-
На хавбека "Атлетико" Партея появился новый претендент
-
Аршавин вспомнил о своем переходе в "Кубань"
-
ПСЖ нацелился на форварда "Лиона"
-
В Бундеслиге готовятся сдавать тесты на коронавирус
-
1
"Сельта" выступает против возобновления Примеры
-
Рауль останется тренером "Кастильи"
-
1
УЕФА может перенести старт Лиги Наций
-
В министерстве здравоохранения Италии оценили вероятность возобновления Серии А
-
3
Иньеста высказался о возможном переименовании Ла Масии в его честь
-
Тренер "Баварии" Флик обсудил с голкипером "Шальке" его будущее в мюнхенском клубе
-
"Тоттенхэм" не собирается сокращать зарплаты
-
Фергюсон - лучший тренер в истории футбола по версии FourFourTwo
-
Определился второй финалист Кубка Беларуси
-
"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май
-
1
На "Олд Траффорд" появятся стоячие места
-
2
Суперкубок Каталонии не состоится из-за коронавируса
-
В Бразилии молодой футболист умер во время запуска воздушного змея
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14