Аршавин вспомнил о своем переходе в "Кубань"

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Аршавин вспомнил о своем переходе в "Кубань"

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал о своем переходе в "Кубань" в 2015 году.

"Если бы пригласили в "Краснодар", то пошел бы в "Краснодар". Однако пригласили только в "Кубань". Тогда болеть за "Краснодар" в городе было зашкваром. Фанаты "Кубани" даже не покупали еду в "Магните", - заявил Аршавин.

Аршавин выступал за "Кубань" с 2015 по 2016 год. За это время он провел всего 8 матчей, не забив ни одного гола.

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