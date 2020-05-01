Сульшер принял решение об основном голкипере "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выбрал основного голкипера на следующий сезон.

По сведениям Express, норвежец по-прежнему доверяет Давиду Де Хеа и оставит за ним роль основного вратаря, несмотря на неудачные выступления в текущем сезоне.

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Де Хеа провел 32 матча, в которых пропустил 33 гола.

Читайте также: Де Хеа анонимно пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Мадриде. | http://soccernews.ru