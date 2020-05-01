Сульшер принял решение об основном голкипере "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшердавид де хеа

Сульшер принял решение об основном голкипере "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выбрал основного голкипера на следующий сезон.

По сведениям Express, норвежец по-прежнему доверяет Давиду Де Хеа и оставит за ним роль основного вратаря, несмотря на неудачные выступления в текущем сезоне.

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Де Хеа провел 32 матча, в которых пропустил 33 гола.

Читайте также: Де Хеа анонимно пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Мадриде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" напомнил о 12-летии разгромной победы над "Баварией"

"Зенит" напомнил о 12-летии разгромной победы над "Баварией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов