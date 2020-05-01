"Барселона" хочет обменять Фати на Санчо

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"Барселона" хочет обменять Фати на Санчо

"Барселона" готова побороться за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Как сообщает Sport Bild, "сине-гранатовые" хотят включить в сделку одного из своих футболистов. По сведениям источника, каталонцы готовы отпустить Ансу Фати, которым ранее интересовался немецкий клуб.

Напомним, что на Санчо также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

В этом сезоне Санчо провел 35 игр, в которых отметился 17 голами и 19 ассистами. На счету Фати 5 голов и одна результативная передача в 24 матчах.

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