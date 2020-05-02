"Реал" не будет покупать новичков, пока не продаст пять футболистов

"Реал" разработал трансферную стратегию на летнее трансферное окно.

По сведениям AS, "сливочные" не будут подписывать новичков, пока не продадут как минимум пять футболистов. Напомним, что клуб планирует расстаться с Хамесом Родригесом и Гаретом Бэйлом.

Отмечается, что руководство "Реала" не беспокоится о том, что клуб может никого не приобрести. Дело в том, что летом из аренды вернутся Мартин Эдегор, Ашраф Хакими, Дани Себальос, Серхио Регилон, Такефуса Кубо и другие.

После 27 туров "Реал" идет в Примере на второй позиции, отставая от "Барселоны" на два очка.

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