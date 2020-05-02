"Реал" не будет покупать новичков, пока не продаст пять футболистов
"Реал" разработал трансферную стратегию на летнее трансферное окно.
По сведениям AS, "сливочные" не будут подписывать новичков, пока не продадут как минимум пять футболистов. Напомним, что клуб планирует расстаться с Хамесом Родригесом и Гаретом Бэйлом.
Отмечается, что руководство "Реала" не беспокоится о том, что клуб может никого не приобрести. Дело в том, что летом из аренды вернутся Мартин Эдегор, Ашраф Хакими, Дани Себальос, Серхио Регилон, Такефуса Кубо и другие.
После 27 туров "Реал" идет в Примере на второй позиции, отставая от "Барселоны" на два очка.
Читайте также: "Реал" нацелился на хавбека "Монако". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона. "Краснодар" - в топ-20
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" лидируют в этом сезоне АПЛ по карточкам
-
1
Вернер выбирает между двумя клубами
-
1
Бэйл: "Освистывать своего же игрока неправильно"
-
"Рома" хочет подписать двух футболистов "Реала"
-
Каннаваро высказался о столкновении Матерацци и Зидана в финале ЧМ-2006
-
2
"Лилль" получил 85-миллионное предложение по своему форварду
-
ФИФА обсудит вариант перехода на систему "весна-осень"
-
Орлов не хочет, чтобы "Зенит" признали чемпионом в случае досрочного завершения РПЛ
-
"Реал" не будет покупать новичков, пока не продаст пять футболистов
-
"Рома" намерена арендовать Алексиса Санчеса
-
"Барселона" определилась с будущим Лангле
-
1
Бэйл рассказал, кто из игроков "Реала" хуже всех играет в гольф
-
1
Геркус объяснил, почему Фролов не имел права критиковать российскую власть
-
2
Роналду опубликовал новое фото с сыном
-
Агент: "Не столь важно, в какую именно топ-лигу переедет Чалов"
-
Зинченко рассказал, чем похожи Гвардиола и Шевченко
-
"Реал" определился с датой возобновления тренировок на клубной базе
-
Финал Кубка Испании может пройти в следующем сезоне
-
Моуринью назвал единственное поражение, заставившее его плакать
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14