ФИФА обсудит вариант перехода на систему "весна-осень"

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни заявил, что организация собирается обсудить вариант перехода на систему "весна-осень".

"ЧМ-2022 будет проходить в ноябре-декабре, поэтому переход на сезон в течение календарного года может состояться. Например, в Америке постоянно играют в рамках одного года. Возможно, также следует сделать в Европе и Африке. Этот вариант необходимо обсудить с национальными федерациями и континентальными союзами", - приводит слова Монтальяни Reuters.

На данный момент большинство европейских турниров приостановлены из-за коронавируса. Чемпионаты Франции и Нидерландов были досрочно завершены.

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