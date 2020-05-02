Бэйл: "Освистывать своего же игрока неправильно"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл высказался о свисте болельщиков в свой адрес.

"Это неожиданно, когда твои фанаты так поступают с тобой. Я бы еще понял, если критика нацелена на команду, которая плохо играет или к перерыву уступает в два мяча. Однако освистывать своего же игрока неправильно.

После плохой игры хочется, чтобы фанаты поддержали тебя. А из-за освистывания твоя уверенность падает еще больше. Ты начинаешь играть еще хуже и они злятся еще больше. В некотором роде они вредят сами себе. По-моему, это бессмысленно", - приводит слова Бэйла Daily Mail.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В этом сезоне он провел 18 игр, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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