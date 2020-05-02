Геркус высказался о перспективах братьев Миранчуков

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Геркус высказался о перспективах братьев Миранчуков

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус оценил перспективы Алексея и Антона Миранчуков.

"Предстоящим летом у них будет шанс перебраться в Европу. И если не уходить сейчас, то когда? У них два варианта - или переподписание, или уход. В 25 лет им уже не уйти в Европу в статусе подающих надежды.

Они очень талантливы. Возможно, они нуждаются в какой-нибудь встряске. Я верю, что они смогут развиваться дальше и стать еще более классными футболистами", - заявил Геркус.

Напомним, что зимой к Алексею Миранчуку проявляли интерес "Милан" и "Ювентус"

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