Геркус высказался о перспективах братьев Миранчуков
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус оценил перспективы Алексея и Антона Миранчуков.
"Предстоящим летом у них будет шанс перебраться в Европу. И если не уходить сейчас, то когда? У них два варианта - или переподписание, или уход. В 25 лет им уже не уйти в Европу в статусе подающих надежды.
Они очень талантливы. Возможно, они нуждаются в какой-нибудь встряске. Я верю, что они смогут развиваться дальше и стать еще более классными футболистами", - заявил Геркус.
Напомним, что зимой к Алексею Миранчуку проявляли интерес "Милан" и "Ювентус"
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|Краснодар
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|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
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|12
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|24
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