Уткин: "Я игнорирую "Ротор" - команду из города гопников"

Футбольный журналист Василий Уткин рассказал о своем отношении к "Ротору".

"Я игнорирую "Ротор". Не хочется говорить о команде из города гопников. Это мое за долгие годы сложившееся однозначное убеждение. Я осознаю, что в Волгограде проживают разные люди, однако мне доводилось сталкиваться только с этой прослойкой.

Именно поэтому я принял решение игнорировать тему "Ротора". Мне совершенно безразлична судьба этого клуба", - заявил Уткин.

После 27 туров "Ротор" занимает в ФНЛ первое место и имеет шансы на выход в РПЛ.

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