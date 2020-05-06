"Спорт-Экспресс": Сезон РПЛ, вероятно, не будет доигран

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"Спорт-Экспресс": Сезон РПЛ, вероятно, не будет доигран

Текущий розыгрыш РПЛ, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, скорее всего, будет досрочно завершен.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", этот вопрос будет решен 15 мая на исполкоме РФС. Предполагается, что "Зенит" объявят чемпионом, а в еврокубки выйдут клубы в соответствии с занятыми местами.

Согласно такому сценарию, "Зенит" и "Локомотив" на прямую попадут в Лигу Чемпионов, "Краснодар" начнет с 3-го отборочного раунда. "Ростов" пройдет в группу Лиги Европы, ЦСКА начнет с 3-го квалификационного раунда, а "Динамо" - со 2-го.

Отмечается, что ни один из клубов не вылетит в ФНЛ, а "Ротор" и "Химки" выйдут в РПЛ. Таким образом, в следующем сезоне РПЛ будет 18 клубов.

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4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
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