Семья Кержакова воссоздала обложку альбома легендарной панк-рок группы

Теги александр кержаков

Семья Кержакова воссоздала обложку альбома легендарной панк-рок группы

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков вместе с семьей воссоздали обложку альбома еще одной группы.

На этот раз семья Кержаковых показала свою версию обложки первого студийного альбома американской панк-рок группы Ramones, который вышел в 1976 году.

"Социальный опрос от Ramones: в какой сейчас магазин ходите за продуктами? #сидимшедеврим", - подписал фото Кержаков.

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