В АПЛ введут ряд ограничений в случае возобновления сезона

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В АПЛ введут ряд ограничений в случае возобновления сезона

Руководство АПЛ занялось созданием нового протокола для проведения игр в случае возобновления сезона.

Как сообщает The Telegraph, футболистам будет запрещено плевать на поле, обмениваться футболками после игр, совместно использовать бутылки с водой и командно праздновать голы.

Отмечается, что эти ограничительные меры могут быть введены на срок до 12 месяцев.

Напомним, что АПЛ, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 8 июня.

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