Тренер "Уфы" рассказал о пользе пива
Наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, как его команда проводит выходные на сборах.
"В "Уфе" есть традиция. Во время сборов, когда у нас выходной, местные пивовары привозят бочку пива, и тренер вместе с генеральным директором вбивают в нее кран, а потом разливают по бокалам свежее пиво.
Эта традиция появилась до меня, но я согласился ее продолжить. Весело. Эмоционально. Полезно. И вкусно! Это сплачивает команду. Объединяет футболистов с руководством. Ребята могут пообщаться в непринужденной обстановке. И работается потом веселее", - заявил Евсеев.
Читайте также: Вадим Евсеев не смог придумать футбольную ассоциацию к букве Х. | http://soccernews.ru
главное
-
В Испании у пятерых футболистов обнаружили коронавирус
-
"Барселона" предложила "Интеру" 6 игроков на выбор для включения в сделку по Лаутаро
-
РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы
-
"Реал" надолго теряет Йовича
-
РФС может провести мини-турнир за право выступать в РПЛ, если сезон не будет доигран
Лента новостей
-
ПСЖ пытается сбить сумму выкупа Икарди
-
"Манчестер Юнайтед" вспомнил о годовщине ухода Фергюсона
-
ЦСКА составил символическую сборную легионеров клуба с наибольшим числом матчей
-
Два клуба АПЛ выступают против завершения сезона на нейтральных полях
-
"Ювентус" имеет проблемы с подписанием Артура
-
1
Футболистов "Реала" проверили на коронавирус
-
"Энергетик" обыграл "Слуцк", "Минск" сыграл вничью с "Городеей"
-
Европейский инвестиционный фонд хочет приобрести часть акций "Монако"
-
Тренер "Уфы" рассказал о пользе пива
-
В Испании у пятерых футболистов обнаружили коронавирус
-
2
"Барселона" предложила "Интеру" 6 игроков на выбор для включения в сделку по Лаутаро
-
РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы
-
Ловчев рассказал, почему не любит Карпина
-
"РБ Лейпциг" продлил контракт с основным защитником
-
3
"Барселона" пообещала Лаутаро место в стартовом составе
-
"Реал" надолго теряет Йовича
-
3
"Барселона" опубликовала видео первой тренировки после смягчения карантина
-
Сёмин прокомментировал решение увеличить количество замен в матчах
-
Чех: "Второй сезон в "Челси" я провёл со сломанными плечами"
-
Геркус предположил, как изменится российский трансферный рынок после кризиса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20