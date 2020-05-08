Тренер "Уфы" рассказал о пользе пива

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, как его команда проводит выходные на сборах.

"В "Уфе" есть традиция. Во время сборов, когда у нас выходной, местные пивовары привозят бочку пива, и тренер вместе с генеральным директором вбивают в нее кран, а потом разливают по бокалам свежее пиво.

Эта традиция появилась до меня, но я согласился ее продолжить. Весело. Эмоционально. Полезно. И вкусно! Это сплачивает команду. Объединяет футболистов с руководством. Ребята могут пообщаться в непринужденной обстановке. И работается потом веселее", - заявил Евсеев.

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