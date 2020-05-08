Два клуба АПЛ выступают против завершения сезона на нейтральных полях

Теги брайтон & хоув альбионвест хэм юнайтед

Два клуба АПЛ выступают против завершения сезона на нейтральных полях

11 мая в АПЛ состоится голосование, в котором определят как будет завершен сезон.

Как сообщает Sky Sports, оставшиеся матчи чемпионата могут пройти на нейтральных полях. Против этого выступают "Брайтон" и "Вест Хэм".

Отмечается, что АПЛ предупреждает клубы о том, что досрочное завершение чемпионата приведет к большим потерям, чем вылет любого из клубов в Чемпионшип.

Ранее сообщалось, что текущий розыгрыш АПЛ могут возобновить 8 июня.

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