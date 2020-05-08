Мельгарехо прокомментировал свое будущее в "Спартаке"

Хавбек "Спартака" Лоренсо Мельгарехо высказался о своем будущем в клубе.

"Скорее всего, покину "Спартак". Посмотрим, какая будет обстановка в Москве после улучшения ситуации с коронавирусом", - заявил Мельгарехо.

Мельгарехо перебрался в московский клуб в феврале 2016 года. Его контракт с клубом истекает этим летом.

В текущем сезоне на счету Мельгарехо один забитый гол в 18 играх.

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