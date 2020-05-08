Мельгарехо прокомментировал свое будущее в "Спартаке"

Теги спартак москвалоренсо мельгарехо

Мельгарехо прокомментировал свое будущее в "Спартаке"

Хавбек "Спартака" Лоренсо Мельгарехо высказался о своем будущем в клубе.

"Скорее всего, покину "Спартак". Посмотрим, какая будет обстановка в Москве после улучшения ситуации с коронавирусом", - заявил Мельгарехо.

Мельгарехо перебрался в московский клуб в феврале 2016 года. Его контракт с клубом истекает этим летом.

В текущем сезоне на счету Мельгарехо один забитый гол в 18 играх.

Читайте также: "Спартак" поздравил немецкий клуб со скорым возобновлением сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева

Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов