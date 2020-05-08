"Тоттенхэм" нацелился на капитана "Саутгемптона"

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"Тоттенхэм" нацелился на капитана "Саутгемптона"

Хавбек "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает The Telegraph, окончательное решение о трансфере будет принято после окончания пандемии коронавируса. Отмечается, что в услугах капитана "святых" также заинтересован "Эвертон".

Контракт футболиста с клубом истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В этом сезоне Хейбьерг провел 33 матча, в которых отметился одной голевой передачей.

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