ФИФА разрешила временно не использовать систему VAR
ФИФА объявила о своем решении касательно использования VAR после возобновления сезона.
Как сообщает сайт организации, турнирам разрешено временно отказаться от системы VAR. Однако этот вопрос будут решать федерации в частном порядке.
При этом отмечается, что в тех лигах, где используются видеоповторы, все аспекты игры и протокола VAR останутся в силе.
Ранее такое предложение ФИФА поддержал международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).
Читайте также: ФИФА обсудит вариант перехода на систему "весна-осень". | http://soccernews.ru
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|27
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|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18