ФИФА разрешила временно не использовать систему VAR

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ФИФА разрешила временно не использовать систему VAR

ФИФА объявила о своем решении касательно использования VAR после возобновления сезона.

Как сообщает сайт организации, турнирам разрешено временно отказаться от системы VAR. Однако этот вопрос будут решать федерации в частном порядке.

При этом отмечается, что в тех лигах, где используются видеоповторы, все аспекты игры и протокола VAR останутся в силе.

Ранее такое предложение ФИФА поддержал международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

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