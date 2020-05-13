Дзюба может стать заменой Ибрагимовичу в "Милане"

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Дзюба может стать заменой Ибрагимовичу в "Милане"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба может продолжить карьеру в "Милане".

Как сообщает Calciomercato, "россонери" хотят подписать россиянина, если Златан Ибрагимович покинет клуб. Контракт шведа с клубом истекает этим летом.

При этом отмечается, что Дзюба уже согласовал с "Зенитом" новый контракт. Таким образом, "Милану" нужно будет серьезно потратится, чтобы заполучить игрока.

В этом сезоне на счету Дзюбы 15 забитых мячей и 12 результативных передач в 28 играх.

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