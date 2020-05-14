Левандовски оценил перспективы Холанда

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Левандовски оценил перспективы Холанда

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски высказался о нападающем дортмундской "Боруссии" Роберте Левандовски.

"У него огромный потенциал, и у него много времени для развития. Не хочу, чтобы мои заявления оказали на него давление.

Если Холанд будет много работать, то он сможет стать лучшим футболистом и выйти на высший уровень. Для него будет лучше, если он задержится в Бундеслиге, прежде чем уйти в другой клуб", - приводит слова Левандовски Goal.com.

Холанд перешел в "Боруссию" минувшей зимой. За это время он провел 11 матчей и забил 12 голов.

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