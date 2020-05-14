Левандовски оценил перспективы Холанда
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски высказался о нападающем дортмундской "Боруссии" Роберте Левандовски.
"У него огромный потенциал, и у него много времени для развития. Не хочу, чтобы мои заявления оказали на него давление.
Если Холанд будет много работать, то он сможет стать лучшим футболистом и выйти на высший уровень. Для него будет лучше, если он задержится в Бундеслиге, прежде чем уйти в другой клуб", - приводит слова Левандовски Goal.com.
Холанд перешел в "Боруссию" минувшей зимой. За это время он провел 11 матчей и забил 12 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16