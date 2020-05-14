Сычёв об уходе Сёмина: "Не верится, что сегодня ушла эпоха длиною в 25 лет"
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сычев высказался об уходе Юрия Семина из клуба.
"Не верится, что сегодня ушла эпоха длиною в 25 лет. Однако я не буду удивлен, если Юрий Палыч снова вернется в "Локомотив", который стал ему домом.
Сейчас хочу сказать "большое человеческое спасибо" за все. Разумеется, я верю, что он не покинет футбол. Без него сложно представить эту игру", - заявил Сычев.
Напомним, что новым наставником "железнодорожников" стал Марко Николич.
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