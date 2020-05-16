"Боруссия" впервые за 54 года обыграла "Шальке" с разницей в 4 мяча

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"Боруссия" впервые за 54 года обыграла "Шальке" с разницей в 4 мяча

Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу над "Шальке" со счетом 4:0.

"Шмели" впервые с 2015 года обыграли "Шальке" на домашнем стадионе. Кроме того, это первая победа с разницей в четыре мяча с 1966 года.

После 26 туров "Боруссия" идет в Бундеслиге на втором месте, отставая от "Баварии" на одно очко. При этом у мюнхенского клуба есть игра в запасе.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 26 54
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 52
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 51
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Вольфсбург Вольфсбург 26 39
7 Фрайбург Фрайбург 26 37
8 Шальке Шальке 26 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Герта Герта 26 31
12 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 26 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 23
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
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