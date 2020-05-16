"Боруссия" впервые за 54 года обыграла "Шальке" с разницей в 4 мяча

Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу над "Шальке" со счетом 4:0.

"Шмели" впервые с 2015 года обыграли "Шальке" на домашнем стадионе. Кроме того, это первая победа с разницей в четыре мяча с 1966 года.

После 26 туров "Боруссия" идет в Бундеслиге на втором месте, отставая от "Баварии" на одно очко. При этом у мюнхенского клуба есть игра в запасе.

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