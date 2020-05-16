"Боруссия" впервые за 54 года обыграла "Шальке" с разницей в 4 мяча
Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу над "Шальке" со счетом 4:0.
"Шмели" впервые с 2015 года обыграли "Шальке" на домашнем стадионе. Кроме того, это первая победа с разницей в четыре мяча с 1966 года.
После 26 туров "Боруссия" идет в Бундеслиге на втором месте, отставая от "Баварии" на одно очко. При этом у мюнхенского клуба есть игра в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|25
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|26
|17