Сёмин поддержал заразившегося коронавирусом Фарфана

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Сёмин поддержал заразившегося коронавирусом Фарфана

Наставник "Локомотива" Юрий Сёмин поддержал нападающего клуба Джефферсона Фарфана.

Напомним, что ранее у 35-летнего футболиста был выявлен коронавирус, который, по сообщениям прессы, сопровождается пневмонией.

"Джефф, ты парень крепкий! Держись и выздоравливай скорее. Мы тебя любим", - приводит слова Семина "Р-Спорт".

Ранее РФС принял решение о возобнровлении сезона РПЛ с 21 июня.

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