Три российских топ-клуба поборются за хавбека "Милана"
Хавбек "Милана" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России.
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, борьбу за 27-летнего уругвайца ведут "Краснодар", "Локомотив" и "Спартак".
Соглашение Лаксальта с "Миланом" истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 5,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Лаксальт выступает на правах аренды за "Торино". На его счету одна голевая передача в 18 играх.
Читайте также: Французский топ-клуб интересуется защитником "Спартака" Жиго. | http://soccernews.ru
главное
-
В "Локомотиве" отреагировали на обнаружение коронавируса у Фарфана
-
Три клуба РПЛ нелегально тренируются во время карантина
-
У нападающего "Локомотива" Фарфана диагностирован коронавирус
-
Бундеслига вернулась! Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", "РБ Лейпциг" потерял очки и другие результаты
-
"Зенит" нацелился на защитника "Шальке"
Лента новостей
-
Экс-игрок "Анжи" и "Терека" рассказал, какие были премиальные за победу над топ-клубами
-
ESPN продемонстрировал, как проходят послематчевые интервью в Бундеслиге
-
"Севилья" определила четырех кандидатов на замену Банеге
-
Головин - самый просматриваемый российский футболист на Transfermarkt в 2020 году
-
Три российских топ-клуба поборются за хавбека "Милана"
-
"Айнтрахт" проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в матче Бундеслиги
-
БАТЭ разгромил "Слуцк", брестское "Динамо" уступило "Энергетику"
-
Семак: "Контракт в фазе переговоров и обсуждений"
-
Сёмин поддержал заразившегося коронавирусом Фарфана
-
"Боруссия" впервые за 54 года обыграла "Шальке" с разницей в 4 мяча
-
"No Semin, no party": экс-тренер "Локомотива" анонсировал общение с болельщиками
-
"Ротор" подсчитал, сколько потребуется денег для участия в РПЛ
-
2
Игрок "Барселоны" обматерил Холанда во время матча. Норвежец улыбнулся и забил победный гол
-
В "Локомотиве" отреагировали на обнаружение коронавируса у Фарфана
-
Три клуба РПЛ нелегально тренируются во время карантина
-
У нападающего "Локомотива" Фарфана диагностирован коронавирус
-
"Наполи" назвал "Ювентусу" цену на Милика
-
Бундеслига вернулась! Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", "РБ Лейпциг" потерял очки и другие результаты
-
Кьеллини поделился мнением об игровых качествах Роналду
-
Овчинников оценил уход Сёмина из "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20