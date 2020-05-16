Три российских топ-клуба поборются за хавбека "Милана"

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Три российских топ-клуба поборются за хавбека "Милана"

Хавбек "Милана" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, борьбу за 27-летнего уругвайца ведут "Краснодар", "Локомотив" и "Спартак".

Соглашение Лаксальта с "Миланом" истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 5,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Лаксальт выступает на правах аренды за "Торино". На его счету одна голевая передача в 18 играх.

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