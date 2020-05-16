ESPN продемонстрировал, как проходят послематчевые интервью в Бундеслиге

Сегодня, 16 мая, был возобновлен сезон немецкой Бундеслиге.

Чемпионат продолжился с 26-го тура, а все матчи проходили при пустых трибунах в связи с пандемией коронавируса.

Также по-другому проходили послематчевые интервью. Футболисты и тренеры отвечали на вопросы, при этом соблюдая необходимую дистанцию.

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