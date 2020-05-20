Лопырёва рассказала, почему её сына зовут Марк Лионель

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Лопырёва рассказала, почему её сына зовут Марк Лионель

Телеведущая Виктория Лопырёва, которая была послом ЧМ-2018, объяснила, почему назвала сына Марк Лионель.

"Мой сын родился 5 февраля, в этот день также родились Неймар и Роналду. И чтобы Лионель Месси не обиделся, я так назвала сына (смеется). Получилось красивое сочетание, за границей будет легче.

Месси не один в мире с таким именем, это делалось не с расчетом на него. Однако он один из моих любимых футболистов, поэтому это хорошая ассоциация", - заявил Лопырёва.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

https://ru.wikipedia.org/wiki/Labus

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lesnovsky

Сейчас шакалы сбегутся...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Прими таблетку ... Мне помогло ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Прими таблетку ... Мне помогло ...

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lesnovsky

Зря... Побереги печень... Тебе, шакал, уже ничего не поможет... Хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хватит скулить псевдополяк ... Хе-хе ...

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lesnovsky

Не, я лабус...

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