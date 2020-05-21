Два топ-клуба контактировали с агентом Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро привлек к себе внимание нескольких клубов.

По сведениям журналиста Николо Скиры, с агентом футболиста контактировали "Интер" и "Реал". Однако "Сити" не собирается расставаться с аргентинцем.

Агуэро выступает за "горожан" с 2011 года. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

В этом сезоне Агуэро провел 30 матчей, забил 23 гола и отдал 3 ассиста.

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