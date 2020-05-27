Marca: "Реал" продлил контракт с Каземиро
"Реал" подписал новый контракт с хавбеком Каземиро.
Как сообщает Marca, новый договор с бразильцем будет действовать до лета 2023 года.
Отмечается, что договоренность с игроком была достигнута еще пару месяцев назад, однако об этом клуб решил умолчать.
Каземиро выступает за "сливочных" с 2012 года и провел за это время 229 игр. В этом сезоне на счету бразильца 4 гола и 4 ассиста в 35 матчах.
Читайте также: "Реал" намерен летом купить нового хавбека. Зидан выбирает между двумя игроками. | http://soccernews.ru
главное
-
Metaratings: наставник "Спартака" Тедеско нарушил карантин
-
"Айнтрахт" и "Фрайбург" забили 6 голов за матч, "Вердер" и "Боруссия" разошлись миром и другие итоги 28-го тура Бундеслиги
-
Главный тренер "Баварии" Флик повторил достижение Гвардиолы в мюнхенском клубе
-
Киммих пробежал рекордное количество километров за матч среди игроков "Баварии"
-
Киммих помог "Баварии" обыграть "Боруссию" в матче Бундеслиги
Лента новостей
-
Дэвис в игре против "Боруссии" пробежал со скоростью 35,3 км/ч
-
Мбаппе - о возможном выигрыше "Золотого мяча": "Для меня в приоритете интересы клуба и сборной"
-
В АПЛ определились с приблизительной датой начала нового сезона
-
Селюк: "На ту сумму, что "Локомотив" готов заплатить за Баделя, можно содержать "Химки" в РПЛ"
-
"Ювентус" передумал возвращать Погба
-
Уилшер: "Арсенал" мог бы выиграть АПЛ, если ван Перси, Фабрегас и Насри не покинули бы клуб"
-
Мбаппе рассказал, с кого он берет пример
-
Marca: "Реал" продлил контракт с Каземиро
-
Главные новости дня: 26 мая
-
Червиченко заявил, что Гулиеву не нужно было возвращаться в "Спартак"
-
Нигматуллин прокомментировал отсутствие на тренировках "Спартака" Бакаева
-
Сульшер: "Надеюсь, Игало сможет завоевать трофей с "Манчестер Юнайтед"
-
Защитник "Реала" Варан рассказал о подготовке к возобновлению Ла Лиги
-
1
Metaratings: наставник "Спартака" Тедеско нарушил карантин
-
Эмре Джан высказался после поражения в матче с "Баварией"
-
Нойер высказался о матче с "Боруссией"
-
1
"Брешия" отказалась комментировать отстранение Балотелли
-
Голкипер "Борнмута" заразился коронавирусом
-
"Айнтрахт" и "Фрайбург" забили 6 голов за матч, "Вердер" и "Боруссия" разошлись миром и другие итоги 28-го тура Бундеслиги
-
Главный тренер "Баварии" Флик повторил достижение Гвардиолы в мюнхенском клубе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14