Marca: "Реал" продлил контракт с Каземиро

"Реал" подписал новый контракт с хавбеком Каземиро.

Как сообщает Marca, новый договор с бразильцем будет действовать до лета 2023 года.

Отмечается, что договоренность с игроком была достигнута еще пару месяцев назад, однако об этом клуб решил умолчать.

Каземиро выступает за "сливочных" с 2012 года и провел за это время 229 игр. В этом сезоне на счету бразильца 4 гола и 4 ассиста в 35 матчах.

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