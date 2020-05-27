Мбаппе рассказал, с кого он берет пример

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что берет пример с наставника "Реала" Зинедина Зидана и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Первым был Зидан, учитывая его достижения со сборной Франции, а потом Роналду. Он выиграл много трофеев и наград, но все равно продолжает побеждать.

Эти двое оставили свой след в истории футбола. Я также хочу вписать свою главу", - приводит слова Мбаппе Mirror.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 30 голов и 17 ассистов в 33 играх.

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