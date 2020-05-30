"Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2019 году, "Краснодар" - самый убыточный

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"Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2019 году, "Краснодар" - самый убыточный

"Рейтинг Букмекеров", ссылаясь на документы Федеральной налоговой службы, составил рейтинг прибыльности клубов РПЛ за 2019 год.

Так, самым прибыльным клубом стал "Зенит", чья прибыль в 2019 году составила 547,2 миллиона рублей. В топ-3 также вошли "Уфа" (370,9 млн рублей) и "Рубин" (188,3 млн рублей).

Самым убыточным клубом стал "Краснодар" -1,97 млрд рублей. Следом за ним располагается "Сочи" (-1,5 млрд рублей).

По выручке абсолютным лидером стал "Зенит" - 11,3 млрд рублей. Следом расположились "Локомотив" (6,1 млрд рублей) и "Спартак" (5,4 млрд рублей).

Что касается "Ахмата", то клуб не опубликовывал данные о выручке и прибыли.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
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