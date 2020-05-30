"Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2019 году, "Краснодар" - самый убыточный
"Рейтинг Букмекеров", ссылаясь на документы Федеральной налоговой службы, составил рейтинг прибыльности клубов РПЛ за 2019 год.
Так, самым прибыльным клубом стал "Зенит", чья прибыль в 2019 году составила 547,2 миллиона рублей. В топ-3 также вошли "Уфа" (370,9 млн рублей) и "Рубин" (188,3 млн рублей).
Самым убыточным клубом стал "Краснодар" -1,97 млрд рублей. Следом за ним располагается "Сочи" (-1,5 млрд рублей).
По выручке абсолютным лидером стал "Зенит" - 11,3 млрд рублей. Следом расположились "Локомотив" (6,1 млрд рублей) и "Спартак" (5,4 млрд рублей).
Что касается "Ахмата", то клуб не опубликовывал данные о выручке и прибыли.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20