"Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2019 году, "Краснодар" - самый убыточный

"Рейтинг Букмекеров", ссылаясь на документы Федеральной налоговой службы, составил рейтинг прибыльности клубов РПЛ за 2019 год.

Так, самым прибыльным клубом стал "Зенит", чья прибыль в 2019 году составила 547,2 миллиона рублей. В топ-3 также вошли "Уфа" (370,9 млн рублей) и "Рубин" (188,3 млн рублей).

Самым убыточным клубом стал "Краснодар" -1,97 млрд рублей. Следом за ним располагается "Сочи" (-1,5 млрд рублей).

По выручке абсолютным лидером стал "Зенит" - 11,3 млрд рублей. Следом расположились "Локомотив" (6,1 млрд рублей) и "Спартак" (5,4 млрд рублей).

Что касается "Ахмата", то клуб не опубликовывал данные о выручке и прибыли.

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