"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги

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"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги

В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" уверенно разобралась с "Фортуной".

Мюнхенский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Боруссию" на 10 очков.

"Бавария" - "Фортуна" 5:0

Голы: Йоргенсен (аг), 15 - 1:0, Павар, 29 - 2:0, Левандовски, 43 - 3:0, Левандовски, 50 - 4:0, Дэвис, 52 - 5:0

"Бавария": Нойер, Люка Эрнандес (Кюизанс, 46), Павар (Одриосола, 62), Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Гнабри (Майер, 78), Коман (Перишич, 62), Левандовски, Мюллер (Зиркзее, 75).

"Фортуна": Кастенмайер, Хоффманн, Йоргенсен, Гиссельманн, Циммерманн (Циммер, 67), Моралес (Зоботтка, 57; Пледль, 73), Томми (Зуттнер, 66), Караман, Штегер (Бериша, 57), Скрибски, Бодзек.

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Комментарии

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lesnovsky

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 29 67
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 57
3 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 29 56
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 53
6 Вольфсбург Вольфсбург 29 42
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 29 42
8 Фрайбург Фрайбург 29 38
9 Герта Герта 29 38
10 Шальке Шальке 29 37
11 Кельн Кельн 28 34
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 32
13 Унион Берлин Унион Берлин 28 31
14 Аугсбург Аугсбург 29 31
15 Майнц 05 Майнц 05 29 28
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 29 27
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 28 25
18 Падерборн Падерборн 28 19
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