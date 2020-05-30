"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги
В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" уверенно разобралась с "Фортуной".
Мюнхенский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Боруссию" на 10 очков.
"Бавария" - "Фортуна" 5:0
Голы: Йоргенсен (аг), 15 - 1:0, Павар, 29 - 2:0, Левандовски, 43 - 3:0, Левандовски, 50 - 4:0, Дэвис, 52 - 5:0
"Бавария": Нойер, Люка Эрнандес (Кюизанс, 46), Павар (Одриосола, 62), Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Гнабри (Майер, 78), Коман (Перишич, 62), Левандовски, Мюллер (Зиркзее, 75).
"Фортуна": Кастенмайер, Хоффманн, Йоргенсен, Гиссельманн, Циммерманн (Циммер, 67), Моралес (Зоботтка, 57; Пледль, 73), Томми (Зуттнер, 66), Караман, Штегер (Бериша, 57), Скрибски, Бодзек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|Байер Леверкузен
|29
|56
|4
|РБ Лейпциг
|28
|55
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Аугсбург
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|28
|19